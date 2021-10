Fosil yakıta sigara muamelesi: Petrol ve doğalgaz sağlığa zararlıdır

Bir grup çevreci sivil toplum kuruluşu, Avrupa Komisyonu’ndaki üst düzey yetkilileri petrol ve doğalgaz şirketleriyle aralarına mesafe koymaya çağırdı. “Petrol ve doğalgaz şirketleri tütün endüstrisiyle aynı muameleyi görmeli” diyen çevreci kuruluşlar, Avrupalı yöneticilerin fosil yakıt üreticilerin toplantılarla ‘ağırlamaktan’ vazgeçmesini istedi.

Saygın İngiliz gazetesi The Guardian, aralarında Friends of the Earth ve Corporate Europe Observatory’nin de bulunduğu dört çevre kuruluşuna dayandırarak verdiği haberde, “AB iklim ve enerji mevzuatını hazırlamaktan sorumlu Avrupa Komisyonu’nun üst düzey yetkilileri, aralarında British Petrol, Norveçli Equinor’un da bulunduğu altı petrol ve doğalgaz devi ve çok sayıda fosil yakıt şirketiyle, 2015’teki Paris İklim Anlaşması’ndan bugüne toplam 568 toplantı yaptı” diye yazdı.

Haberde, ‘70 eski bakan ve kamu görevlisinin şimdi petrol ve doğalgaz şirketleri için çalıştığı ve ‘içeriden’ danışmanlık yaptığı’ belirtildi.

Bu isimlerden biri bir zamanların enerji ve iklim değişikliğinden sorumlu yetkilisi Amber Rudd. Bugün Equinor’un danışma kurulu başkanı Rudd ‘mevcut görevinin hükümetle iletişim kurmayı ya da lobi yapmayı gerektirmediğini’ söyleyerek kendini savundu.

Haberde görüşüne başvurulan çevreci kuruluş Friends of the Earth’ün Avrupa yöneticisi Myriam Douo, kendilerinin de AB yetkilileriyle pek çok toplantı yaptığını, nüfuzlu eski hükümet çalışanlarının desteğini almadıkları için seslerinin şirketler kadar çok çıkmadığını söylüyor.

Raporda adı geçen diğer iki isim, İngiliz İstihbarat Servisi MI6’in eski başkanı Sir John Sawers ve eski savunma bakanlığı yöneticilerinden general Sir Nick Houghton. Her ikisi de bugün BP’de üst yöneticilik / danışmanlık yapıyor.

Douo, Avrupalı karar vericilerinin çoğu durumda fosil yakıt yöneticileri ve lobicilerle görüşmeyi bırakması gerektiğini söyleyip sigarayı bırakmaya yönelik küresel çabalardan ilham almaya çağırdı: “Fosil yakıt endüstrisi çevreye çok zarar veriyor … ve diğer yanda ise yaşanabilir bir gezegen için kamu yararı söz konusu. Bu ikisi hiçbir zaman uzlaşmayacak. Bu yüzden, fosil yakıt üreticileri ne karşı, tütün şirketlerine alınan önlemlerin benzerleri alınmalı. Bu şirketlerle olan etkileşimler tıpkı tütün şirketleriyle olduğu gibi sınırlanmalı.”

Bir Avrupa Komisyonu sözcüsü ise şirketlerle ilişkilerinin açıklarken AB’nin 2050 yılına kadar tamamlanmasını öngördüğü sıfır emisyona ilişkin bağlayıcı taahhütlerine atıfta bulundu: “Komisyon, yeşil geçişe katkıda bulunmak isteyen tüm paydaşlarla çalışmaya kararlıdır ve tüm bakış açılarını dinleyecektir. Sivil toplum, STK’lar, iş dünyası, araştırma, kamu yetkilileri ve sosyal ortaklardan paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak, kamu politikası oluşturmanın normal ve önemli bir parçasıdır.”

BP’nin konuyla ilgili açıklaması ise şöyle: “Sıfır emisyon hedefimizin bir parçası olarak, net sıfırı destekleyen politikaları aktif olarak savunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan bir şirket olarak Avrupa Komisyonu yetkilileriyle düzenli olarak görüşüyor, onların fikirlerini alıyoruz.”

Equinor ve ve Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Üreticileri Birliği orulara cevap vermedi.