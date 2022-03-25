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Yaramazlara biraz batar!

Formula 1 pilotu Vettel ikinci yarışı da kaçıracak


Formula 1 takımlarından Aston Martin’in Alman pilotu Sebastian Vettel, Covid-19 nedeniyle sezonun ikinci yarışında da yer alamayacak.

Fotoğraf: Reuters

Takım, geçen hafta Covid-19’a yakalanan 34 yaşındaki pilotun 27 Mart Pazar koşulacak sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix’sini kaçıracağını açıkladı.


Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Vettel, 20 Mart Pazar koşulan, sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix’sinde mücadele edememişti.

Vettel’in yerine ilk etapta olduğu gibi yedek pilot Nico Hulkenberg yarışacak.

Covid-19’a yakalanan Vettel ilk yarışı kaçıracak

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