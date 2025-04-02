Forbes, Türkiye'nin en zenginlerini açıkladı: Zirve değişmedi

ABD merkezli Forbes dergisi, 2025’in en zenginlerini açıkladı. Türkiye’de zirve yine Murat Ülker’in.
2025 listesinde 3 bin 28 milyarder bulunuyor. Listede 902 ABD’li, 516 Çinli (Hong Kong dahil), 205 Hindistanlı var. Türkiye’dense 31 kişi.
Listeye bu yıl 288 yeni katılan var. Forbes’ın sitesinde 2025 listesi için “Sadece sayıları artmakla kalmıyor, aynı zamanda her zamankinden daha zenginler” dendi.
Tesla, Space X ve X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, son iki yıldır dünyanın ikinci en zengin insanıydı. Musk, 2025’te birinci sıraya yerleşti. Forbes’a göre Musk’ın serveti 342 milyar dolar. İkinci sıradaysa 216 milyar dolar servetle Mark Zuckerberg yer alıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 5,1 milyar dolar servetle dünyanın en zengin 700’üncü ismi.
Forbes‘in aktardığına göre dünyanın en zengin 10 insanı şöyle:
- Elon Musk (ABD): 342 milyar dolar
- Mark Zuckerberg (ABD): 216 milyar dolar
- Jeff Bezos (ABD): 215 milyar dolar
- Bernard Arnault & family (Fransa): 178 milyar dolar
- Warren Buffett (ABD): 154 milyar dolar
- Larry Page (ABD): 144 milyar dolar
- Sergey Brin (ABD): 138 milyar dolar
- Amancio Ortega (İspanya): 124 milyar dolar
- Steve Balmer (ABD): 118 milyar dolar
Türkiye’de zirve yine Murat Ülker’in
Türkiye’de zirvede yine Murat Ülker var. Forbes 2024’te Ülker’in servetini 5,1 milyar dolar açıklamıştı. Ülker’in serveti 2025 listesinde 5,5 milyar dolar.
Forbes’a göre Türkiye’den listeye girenler ve servetleri şöyle:
- Murat Ülker (Dünyanın 639’uncu zengini): 5,5 milyar doar
- Cemil Kazancı (Dünyanın 846’ncı zengini): 4,3 milyar dolar
- İpek Kıraç (Dünyanın 1141’inci zengini): 3,2 milyar dolar
- Semahat Arsel (Dünyanın 1172’inci zengini): 3,1 milyar dolar
- Erman Ilıcak (Dünyada 1172’inci): 3,1 milyar dolar
- Mustafa Rahmi Koç (Dünyada 1305’inci): 2,8 milyar dolar
- Ferit Şahenk (Dünyada 1305’inci): 2,8 milyar dolar
- Filiz Şahenk (Dünyada 1408’inci): 2,6 milyar dolar
- Feridun Geçgel (Dünyada 1462’nci): 2,5 milyar dolar
- Mehmet & Sinan Family Tara (Dünyada 1462’nci): 2,5 milyar dolar
- İbrahim Erdemoğlu (Dünyada 1688’inci): 2,1 milyar dolar
- Ali Metin Kazancı (Dünyada 1763’üncü): 2 milyar dolar
- Mustafa Küçük (Dünyada 1763’üncü): 2 milyar dolar
- Sezai Bacaksız (Dünyada 1850’nci): 1,9 milyar dolar
- Şefik Yılmaz Dizdar (Dünyada 1850’nci): 1,9 milyar dolar
- Nihat Özdemir (Dünyada 1850’nci): 1,9 milyar dolar
- Selçuk Bayraktar (Dünyada 1947’nci): 1,8 milyar dolar
- Ali Erdemoğlu (Dünyada 1947’nci): 1,8 milyar dolar
- Hamdi Akın ve ailesi (Dünyada 2019’uncu): 1,7 milyar dolar
- Haluk Bayraktar (Dünyada 2110’uncu): 1,6 milyar dolar
- Ahmet Çalık (Dünyada 2233’üncü): 1,5 milyar dolar
- Deniz Şahenk (Dünyada 2233’üncü): 1,5 milyar dolar
- Mehmet Aydınlar (Dünyada 2356’ncı): 1,4 milyar dolar
- Türker Kazım (Dünyada 2356’ncı): 1,4 milyar dolar
- Bülent Eczacıbaşı (Dünyada 2479’uncu): 1,3 milyar dolar
- Aydın Doğan (Dünyada 2623’üncü): 1,2 milyar dolar
- Mustafa Latif Topbaş (Dünyada 2623’üncü): 1,2 milyar dolar
- Hüsnü Özyeğin (Dünyada 2789’uncu): 1,15 milyar dolar
- Faruk Eczacıbaşı (Dünyada 2790’ıncı): 1,1 milyar dolar
- Ahmed Topbaş (Dünyada 2790’ıncı): 1,1 milyar dolar
- Murat Vargı (Dünyada 2790’ıncı): 1,1 milyar dolar