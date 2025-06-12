Forbes dünyanın en büyük 2 bin şirketini sıraladı: Türkiye'den 10 şirket listede

ABD merkezli Forbes dergisi, 23’ncü kez dünyanın en değerli 2 bin şirketini sıraladı.

Listede Türkiye’den 10 şirket yer aldı.

Görsel: Forbes

Sıralama, dört ölçüte göre yapıldı: Satışlar, kar, varlıklar ve piyasa değerleri.

Sıralamada kullanılan veriler, 25 Nisan 2025 itibarıyla erişilebilen son 12 aylık finansal sonuçlara dayanıyor.

Listeye giren 2 bin şirket yıllık toplam 52,9 trilyon dolar gelir, 4,9 trilyon dolar kar, 242,2 trilyon dolar varlık ve 91,3 trilyon dolar piyasa değerini temsil ediyor.

ABD’nin en büyük bankası JPMorgan, üst üste üçüncü kez listenin ilk sırasında yer aldı. Listede 612 tane ABD merkezli şirket yer aldı.

İlk 10 şirket ve piyasa değerleri şöyle:

JPMorgan Chase – ABD – 677,8 milyar dolar Berkshire Hathaway – ABD – 1,15 trilyon dolar ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) – Çin – 251,33 milyar dolar Saudi Aramco – Suudi Arabistan – 1,66 trilyon dolar Amazon – ABD – 2,01 trilyon dolar Bank of America – ABD – 300,06 milyar dolar China Construction Bank – Çin – 219,81 milyar dolar Agricultural Bank of China – Çin – 212,51 milyar dolar Alphabet – ABD – 1,97 trilyon dolar Microsoft – ABD – 2,91 trilyon dolar

Türkiye’den de 10 şirket listeye girdi.

Sıraları ve piyasa değerleri şöyle: