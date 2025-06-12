Forbes dünyanın en büyük 2 bin şirketini sıraladı: Türkiye'den 10 şirket listede

ABD merkezli Forbes dergisi, 23’ncü kez dünyanın en değerli 2 bin şirketini sıraladı.
Listede Türkiye’den 10 şirket yer aldı.
Sıralama, dört ölçüte göre yapıldı: Satışlar, kar, varlıklar ve piyasa değerleri.
Sıralamada kullanılan veriler, 25 Nisan 2025 itibarıyla erişilebilen son 12 aylık finansal sonuçlara dayanıyor.
Listeye giren 2 bin şirket yıllık toplam 52,9 trilyon dolar gelir, 4,9 trilyon dolar kar, 242,2 trilyon dolar varlık ve 91,3 trilyon dolar piyasa değerini temsil ediyor.
ABD’nin en büyük bankası JPMorgan, üst üste üçüncü kez listenin ilk sırasında yer aldı. Listede 612 tane ABD merkezli şirket yer aldı.
İlk 10 şirket ve piyasa değerleri şöyle:
- JPMorgan Chase – ABD – 677,8 milyar dolar
- Berkshire Hathaway – ABD – 1,15 trilyon dolar
- ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası) – Çin – 251,33 milyar dolar
- Saudi Aramco – Suudi Arabistan – 1,66 trilyon dolar
- Amazon – ABD – 2,01 trilyon dolar
- Bank of America – ABD – 300,06 milyar dolar
- China Construction Bank – Çin – 219,81 milyar dolar
- Agricultural Bank of China – Çin – 212,51 milyar dolar
- Alphabet – ABD – 1,97 trilyon dolar
- Microsoft – ABD – 2,91 trilyon dolar
Türkiye’den de 10 şirket listeye girdi.
Sıraları ve piyasa değerleri şöyle:
- 616: Türk Hava Yolları – 39,58 milyar dolar
- 685: VakıfBank – 115,77 milyar dolar
- 700: İş Bankası – 109,18 milyar dolar
- 793: Akbank – 75,03 milyar dolar
- 837: Koç Holding – 110,52 milyar dolar
- 885: Halkbank – 88,91 milyar dolar
- 1.027: Sabancı Holding – 86,92 milyar dolar
- 1.215: Ford Otosan – 9,24 milyar dolar
- 1.737: BİM Birleşik Mağazalar – 6,67 milyar dolar
- 1.870: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. – 15,38 milyar dolar