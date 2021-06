ABD’li rock grubu Foo Fighters, disko müzikte büyük sükse yapmış Bee Gees grubunun şarkılarının ‘cover’larını içeren bir uzunçalar albüm yayınlayacak.

Fotoğraf: Reuters

‘Hail Satin’ ismindeki albüm, 1970’lerin disko klasikleri Night Fever, Tragedy, You Should Be Dancing ve More Than a Woman’ı içerecek.

Ünlü rock grubunun Dee Gees mahlasını kullanacağı albüm 17 Temmuz’da piyasaya sürülecek.

‘Hail Satin’de yer alacak Bee Gees şarkıları şöyle: