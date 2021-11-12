Fitness eğitmeni, Zoom’daki ders sırasında 200 öğrencisinin gözü önünde öldürüldü

Güney Afrika’da, Zoom üzerinden ders veren bir fitness eğitmeni 200 öğrencisinin gözü önünde vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: Twitter

Saulsville’de yaşayan Lawrence Masinge’in ders verdiği salona silahlı bir adam girdi. Masinge’yi başından vurdu. Yere yığılan Masinge’nin öğrencileri panik içinde yardım çağırdı ancak polis ve sağlık ekipleri ulaştığında Masinge hayatını kaybetmişti.

O sırada orada olan bir kadın da gözyaşları içinde ve çığlık atarak yaşananlara şahit oldu. Masinge’yi vuran kişinin soygun amacıyla içeri girdiği ihtimali değerlendirilirken, polis neden öldürüldüğünü henüz kesin olarak belirleyemediklerini açıkladı.

Britanya’dan derse katılan Mpho Magwaza, “Adam içeri girince ters giden bir şeyler olduğunu anladım. İki el ateş etti ve onu öldürdü. Soğukkanlılıkla öldürdü. Bütün gece gözüme uyku girmedi” dedi.

Gençlerin ruh ve beden sağlığı için spora yönelmesine yönelik projelere destek veren Masinge’nin bir diğer öğrencisi saat 18:30’da dersin başladığını ve 40 dakika sonra silah sesi duyduklarını anlattı.

Zazi Nsibanyoni-Mugambi ise şunları söyledi: “Adam içeri girdiğinde biz her zamanki gibi egzersizlerimizi yapıyorduk. Hepimizin gözü önünde ona ateş etti. Canlı yayında cinayete tanık olduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. Yarım saat süreyle yardım çağırdık aranabilecek yerleri aradık. Lawrence Masinge çok iyi, enerjik ve mükemmel bir insandı. Fitness dünyasında adından söz ettirmeye başlamıştı. Onun derslerine zorlanarak girmiyordu kimse. Çok istekliydi öğrencileri.”

Masinge’nin öğrencileri adaletin yerini bulmasını, polisin derhal olay yerinden kaçan saldırganı yakalamasını istedi. Twitter’da ‘LawrenceMasingeİçinAdalet’ etiketi açıldı.

Polis, olayla ilgili bilgisi olanların kendileriyle iletişim kurmasını istedi.