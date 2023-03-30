Fitch: ABD’deki banka iflasları, düzenlemeleri sıkılaştırabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bankacılık sektöründeki çalkantının, ABD’deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabileceğini bildirdi.

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Fitch, banka düzenlemelerine ilişkin rapor yayımladı. AA’nın rapordan aktardığına göre bankacılık sektöründeki son çalkantı, Basel standartlarından muaf veya bu standartların özel gerekliliklerine tabi olan ABD’deki büyük bölgesel bankalar için düzenlemelerin sıkılaştırılmasını hızlandırabilir.

Açıklamada, ABD makamları tarafından borç gereksinimlerinin ‘küresel sistemik açıdan önemli bankalar (G-SIB)’ olarak sınıflandırılmayan büyük bölgesel bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin tartışmaların 2022’de başladığı anımsatıldı.

Ülkedeki G-SIB’lerin küresel normlarla uyumlu, hatta daha katı ihtiyati rejimlere tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank’ın iflasının ihtiyatlı düzenlemelere ilişkin endişeleri ateşlediği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu iflasların, politika faizlerinin yükseldiği bir dönemde faiz oranı-risk yönetimi uygulamalarının önemini vurguladığı belirtildi.

ABD’li düzenleyicilerin 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip büyük bölgesel bankalar için düzenlemeleri sıkılaştırmaya yönelik ifadelerine işaret edilen açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) sermaye çerçevesini gözden geçireceğini belirttiği anımsatıldı.

Ne olmuştu?

Silikon Vadisi Bankası (SVB) geçen hafta iflas etti. Bu, 2008 krizinden beri en büyük banka iflaslarından biri olurken bankaya kayyım atandı. Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD’nin büyük bankaları arasında 16’ncı sırada yer alıyordu.

SVB’nin iflası ABD ve Avrupa’da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu. Bankanın iflas etmesinin ardından borsa yatırımcıları iki gün içinde 465 milyar dolarlık hisse sattı.

SVB haricinde Signature Bank da iflas etmişti. ABD, yatırımcıların varlıklarının korunması için bir dizi önlem almıştı. Söz konusu iflasların 2008 benzeri bir krizi tetikleyip tetiklemeyeceği yönünde tartışmalar sürüyordu. ABD Başkanı Joe Biden, bankacılık krizinin yatıştığını savunmuştu.