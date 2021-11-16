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Yaramazlara biraz batar!

Fırtına sonrası akrep istilasına uğrayan Mısır’da hastaneye başvuranların sayısı 500’ü geçti

Fırtına sonrası Asvan ilinin akrep istilasına uğradığı Mısır’da akrep sokması nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı 500’ü aştı.

Fotoğraf: Unsplash

Asvan ilinin valisi Eşref Attia, akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırılanların panzehir verildikten sonra taburcu edildiğini açıkladı. Sağlık bakanlığı akrep sokması nedeniyle kimsenin ölmediğini, Asvan’da 3 bini aşkın doz panzehir bulunduğunu, dağ ve çöldeki yerleşimlere de gönderildiğini duyurdu.


Basında geçen hafta sonu meydana gelen fırtına sonrasında üç kişinin akrep sokması sonucunda hayatını kaybettiğine dair haberler yayınlanmıştı. Ancak bakanlık açıklamasında akrep sokması nedeniyle kimsenin ölmediği, hayatını kaybeden üç kişinin fırtına nedeniyle öldüğü belirtildi.

Doktorlar yıllık izinden çağrıldı. Hastaneler alarma geçirildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda sular altında kalan sokaklar, hasarlı evler ve araçlar, mahsülün yok olduğu tarlalar göze çarparken elektrik kesintisi yaşandı. Okullarda eğitime ara verildi. Nil Nehri’ndeki ulaşım hizmeti de durduruldu.

Akrep sokması sonrasında hastaneye başvuranların şiddetli ağrı, terleme, kusma, ishal, ateş gibi şikayetlerle başvurduğu belirtildi.

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