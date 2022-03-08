Fırıncılar federasyonuna göre ekmek 3 lirayı aşmayacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmediklerini bildirdi.

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Türkiye buğday ithalatının yüzde 78’sini Rusya ve Ukrayna’dan karşılarken iki ülke arasındaki savaşın ekmek fiyatlarına da yansıyabileceği belirtilmişti.

Balcı’nın değerlendirmeleri şöyle: “Şu anda Türkiye genelinde 200 gram ekmek azami 3 liradan satılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ekmek üreticilerine sunduğu un sayesinde ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörmüyoruz.

Hasat dönemine kadar piyasada ekmeklik buğday anlamında sıkıntı bulunmuyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor ancak olağanüstü bir durum olmadığı sürece ekmek fiyatları bu şekilde devam edecektir.

Yılın ilk aylarında gelen yağışlar bu sene hasadın iyi olacağı öngörüsünü oluşturdu. Yaklaşık 60 gün sonra hasat zamanı geldiğinde buğday daha bol olacaktır ve bu fiyatlara da yansıyacaktır. “

Türkiye’de 2016 yılında 22,6 milyon ton kaydedilen buğday üretimi, geçen yıl 19 milyon tona kadar geriledi.

Aynı dönemde buğday ithalatı 4,1 milyon tondan 10,8 milyon tona çıktı.

Hükümet, buğday ithalatının büyük orandan makarna ihracatı için yapıldığını savunsa da bu görüşe katılmayan uzmanlar da var.

Buğday fiyatlarıysa Rusya’nın Ukrayna saldırısının ardından rekor seviyelerde gezmeyi sürdürüyor.