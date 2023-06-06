Finlandiya dokuz Rus diplomatı sınır dışı etti

Finlandiya hükümeti, Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliği’nde çalışan ve istihbarat personeli olan dokuz kişiyi sınır dışı etti.

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Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Bakanlar Kurulu’nun güncel gelişmeleri ele almak için bir araya geldiği aktarıldı.

AA’nın haberine göre Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa’daki mevcut güvenlik durumunun ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Finlandiya’nın Moskova Büyükelçiliğinde çalışan ve istihbarat personeli olan dokuz kişiyi sınır dışı etme konusunda mutabık kalınmıştır. Bu kişilerin eylemleri ‘Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’ni ihlal etmektedir. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak Rus Büyükelçisini bilgilendirecektir.”

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabındaki paylaşımda da “Finlandiya Dışişleri Bakanlığı bugün Rusya Maslahatgüzarını çağırarak Rusya’nın Helsinki Büyükelçiliğinde çalışan ve istihbarat görevlisi olarak tanımlanan dokuz kişinin sınır dışı edildiğini bildirdi” ifadesi kullanıldı.