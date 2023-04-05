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Yaramazlara biraz batar!

Finlandiya başbakanına bir seçim yenilgisi yetti: Parti liderliğini de bırakıyor

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, seçim yenilgisi nedeniyle partisinin genel başkanlığından istifa edeceğini açıkladı.

Sanna Marin. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Pazar günü yapılan seçimlerde, Marin’in partisi üçüncü oldu ve yönettiği koalisyon meclisteki çoğunluğunu kaybetti. Çoğunluğu muhafazakarlar elde etti.


Marin, yenilgiyi kabul ederek rakiplerini tebrik etmişti.

Finlandiya’nın resmi ajansı YLE’nin aktardığına göre Marin, parti liderliğinden istifa edeceğini ve eylülde yeni genel başkanın seçileceğini duyurdu.

Marin’in başbakanlık görevininin yakında bitmesi bekleniyor.

Marin Aralık 2019’dan beri başbakanlık koltuğundaydı.

Finlandiya’da seçimi muhafazakarlar kazandı

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