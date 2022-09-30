Filmlerdeki ‘kötü adamlar’ neden iPhone kullanmaz?

Yapımcılar arzu ettikleri takdirde filmlerinde Apple ürünlerini kullanabiliyorlar. Ama bir şartla.

iPhone kullanıyorum öyleyse iyiyim!

MacBook kullanan iş insanları, iPhone’la konuşan gençler, iPad’de oyun oynayan çocuklar… Filmlerde ve dizilerde Apple ürünleriyle sık sık karşılaşırız. Ama hafızanızı yoklayın, bunları kullanan kötü karakterlere pek rastlamazsınız.

Bu durum tesadüf değil Apple’ın şirket politikası.

Apple, cihazlarının filmlerde görünmesi için üste para vermediği gibi bir de şart koşuyor: Kötü adamlar Apple kullanmasın.

Şirketin politikası, Apple ürünlerinin ‘yolunda akan bir hayatın normal bir parçası olarak’ görünmesi yönünde. Şirket iPhone’ları ‘iyi adamlar’la ilişkilendirilmesinden rahatsızlık duymuyor ama kötü örnek teşkil eden karakterlerin elinde olmasını istemiyor.

2019 yapımı Knives Out filminin yönetmeni Rian Johnson, çekimler sırasında şirketle çalıştığı için bu konuda konuşacak tecrübeye sahip: “Apple bize hiçbir zaman ‘kötü adamlar iPhone kullanamaz’ demedi, ancak bir Apple ürününün ‘olumlu atmosferlerin bir parçası’ olmasını bekliyor.

Bundan sonra, film izlerken karakter iyi mi kötü mü karar veremiyorsanız, telefonuna bakın. iPhone kullanıyorsa ondan korkmayın!