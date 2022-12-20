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Yaramazlara biraz batar!

Fillerin dişi bitti, sıra hippolara geldi

Fildişi kaçakçılığı konusunda sıkı önlem alınması kaçakçıları su aygırı avına yöneltti. Doğa korumacılar ‘zaten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan’ türle ilgili uyarıda bulundu.

Fotoğraflar: Reuters

Doğal hayatın korunması için çalışan Born Free adlı sivil toplum kuruluşu, İngiltere’de fildişi ticaretinin neredeyse tamamen yasaklanmasının ardından durum tespiti için bir araştırma yaptı ve rapor hazırladı. Raporun baş yazarı Frankie Osuch, ‘yasağın ardından Birleşik Krallık’ta su aygırı dişi ticaretinde artış bulduklarını’ söyledi.


Daha ucuz ve elde edilmesi daha kolay olan su aygırı dişleri de tıpkı fil dişleri gibi dekoratif oymalar için sıklıkla kullanılıyor.

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Fillerin dişi bitti, sıra hippolara geldi

Fildişi kaçakçılığı konusunda sıkı önlem alınması kaçakçıları su aygırı avına yöneltti. Doğa korumacılar ‘zaten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan’ türle ilgili uyarıda bulundu.

Harry ve Meghan’dan yeni Netflix belgeseli: Bu kez yapımcı olarak

Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle, büyük yankı uyandıran ‘Harry&Meghan’ belgeselinin ardından başka bir projeyle ekrana geliyor. Yine Netflix’de yayımlanacak ‘Live to Lead’ adlı yedi bölümlük programda dünyada fark yaratan lider ve aktivistlerle röportajlar yer alacak.