Fillerin dişi bitti, sıra hippolara geldi

Fildişi kaçakçılığı konusunda sıkı önlem alınması kaçakçıları su aygırı avına yöneltti. Doğa korumacılar ‘zaten yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan’ türle ilgili uyarıda bulundu.

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Doğal hayatın korunması için çalışan Born Free adlı sivil toplum kuruluşu, İngiltere’de fildişi ticaretinin neredeyse tamamen yasaklanmasının ardından durum tespiti için bir araştırma yaptı ve rapor hazırladı. Raporun baş yazarı Frankie Osuch, ‘yasağın ardından Birleşik Krallık’ta su aygırı dişi ticaretinde artış bulduklarını’ söyledi.

Daha ucuz ve elde edilmesi daha kolay olan su aygırı dişleri de tıpkı fil dişleri gibi dekoratif oymalar için sıklıkla kullanılıyor.