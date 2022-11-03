Filistin: İsrail’in Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te dört Filistinliyi öldürmesi savaş ilanıdır

Filistin yönetimi, İsrail askerlerinin bugün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te dört Filistinliyi öldürmesini ‘savaş ilanı’ olarak niteledi.

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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne’nin konuya ilişkin açıklaması Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yayımlandı.

AA’nın haberine göre Filistin ‘halkına karşı sahada yükselen tansiyondan İsrail’in sorumlu olduğunu’ söyleyen Ebu Rudeyne, saldırıların durması için ABD yönetiminden İsrail’e baskı istedi.

Son 24 saatte Kudüs, Ramallah ve Cenin’de dört Filistinlinin öldürüldüğünü söyleyen Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin devam eden saldırılarının Filistin halkına yönelik bir ‘savaş ilanı’ olduğunu kaydetti.

Ebu Rudeyne, tansiyonun bu şekilde yükselmesinin, olayları ‘geri dönüşü olmayan ve herkes için yıkıcı sonuçlar doğuran bir yola sokacağına’ değindi.

Filistinli grupları ‘Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı koymaya’ çağıran Ebu Rudeyne, uluslararası camiadan da Filistin halkını koruyacak adımlar atmasını istedi.