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Yaramazlara biraz batar!

Filistin bayrağı açmışlardı: Celtic, kombinelerini iptal etti

İskoçya temsilcisi Celtic Kulübü, Filistin’e destek veren ‘Yeşil Tugay’ (Green Brigade) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın Britanya basınından aktardığına göre kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi.


Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine dikkat çekildi.

Kulübün ‘Yeşil Tugay’ üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA’nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

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