Celtic taraftarı, Şampiyonlar Ligi maçında tribünleri Filistin bayraklarıyla kapladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki oynanan maçta Celtic taraftarı tribünleri Filistin bayrağıyla kapladı.

Fotoğraflar: AA

Dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Celtic Taraftarlar Derneği, maçtan önce yayınladıkları açıklamada, ‘Tribünlerde siyasi görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduklarını’ ifade etmişti.

Politik görüşlerini ifade etmeleriyle bilinen Celtic taraftarları, önceki yıllarda da tribünlerde bayraklar ve çeşitli pankartlarla Filistin’e destek vermişti.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400’ten fazla İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 2 bin 704’ü çocuk, 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.