Filipinler’de pazar ayini için toplanan Hristiyanların bulunduğu Mindanao Devlet Üniversitesi’ndeki spor salonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Fotoğraf: Lanao Del Sur şehri yönetimi

Filipinler’in güneyindeki Mindanao Adası’ndaki Marawi kentinde bulunan Mindanao Devlet Üniversitesi’ndeki spor salonunda pazar ayini esnasında patlama meydana geldi.

Bölgedeki ordu yetkilileri, patlamada ilk belirlemelere göre dört kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralanan 50 kişinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Ülkede güvenlik tedbirlerinin artırıldığı ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.