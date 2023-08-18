Filenin Sultanları, İsveç’i 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.
Filenin Sultanları, C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21:00’de Azerbaycan’la yapacak.
Yaramazlara biraz batar!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.
Filenin Sultanları, C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21:00’de Azerbaycan’la yapacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.
Twitter’ın sahibi Elon Musk, doğrudan mesajlaşma (DM) haricinde engelleme özelliğinin kaldırılacağını duyurdu.
Moda ve güzellik, bireylerin tercihlerini belirleyen iki sektör. Ancak son yıllarda sürdürülebilir ürünlere olan talebin artmasıyla moda ve güzellik endüstrisi de dönüşüm içerisine girdi. Gerek markalar cephesinde artan farkındalık gerekse bu alandaki talebi karşılama ihtiyacı, sürdürülebilirlik alanında bireylerin rolünün çok daha büyük olduğunu gösterdi.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin, Kuzey Kore’yle ön koşul olmaksızın Kore Yarımadası’nın nükleer silahsızlandırılması konusunda görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.