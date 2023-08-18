Filenin Sultanları, İsveç’i 3-0 mağlup etti

Moda ve güzellik, bireylerin tercihlerini belirleyen iki sektör. Ancak son yıllarda sürdürülebilir ürünlere olan talebin artmasıyla moda ve güzellik endüstrisi de dönüşüm içerisine girdi. Gerek markalar cephesinde artan farkındalık gerekse bu alandaki talebi karşılama ihtiyacı, sürdürülebilirlik alanında bireylerin rolünün çok daha büyük olduğunu gösterdi.