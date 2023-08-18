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Yaramazlara biraz batar!

Filenin Sultanları, İsveç’i 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda C Grubu’ndaki ilk maçında İsveç’i 3-0 yendi.

Türkiye – İsveç

Filenin Sultanları, C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21:00’de Azerbaycan’la yapacak.


Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi şampiyonu

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