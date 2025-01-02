Fildişi Sahili de duyurdu: Fransız askerleri çekilecek

Afrika ülkesi Senegal’in ardından Fildişi Sahili de Fransız askerlerinin ülkeden çekileceğini duyurdu.

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Euronews Türkçe‘nin haberine göre Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara haberi “Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde çekilmesine karar verdik” diyerek duyurdu.

Çekilmenin bu ay başlayacağını söyleyen Ouattara, Fransız ordusu tarafından yönetilen Port Bouét askeri piyade taburunun Fildişi birliklerine teslim edileceğini duyurdu.

Fildişi Sahili’nde on yıllardır askeri varlık gösteren Fransız ordusunun ülkede yaklaşık 600 personeli var.

‘Geniş çaplı yapısal dönüşümün bir parçası’

Batı Afrika’da başka ülkeler de Fransız birliklerinin ülkelerini terk etmesini istemişti.

Bu ülkeler arasında askeri darbelerin yaşandığı Mali, Burkina Faso, Nijer, Senegal ile Fransa’nın Afrika’daki en istikrarlı ve sadık ortağı olarak görülen Çad yer alıyor.

Analistlere göre bu eğilim bölgenin Paris’le ilişkisinde ‘daha geniş çaplı yapısal dönüşümün bir parçası’.

Fransa 1960’larda sömürge yönetimine son verdiğinden bu yana asker bulundurduğu Afrika ülkelerinin yüzde 70’inden fazlasını terk etmiş durumda.

Fransız birlikleri artık sadece 1500 askerle Cibuti’de ve 350 askerle Gabon’da kalacak.

Fransız askerlerini sınır dışı eden ve cuntayla yönetilen Nijer, Mali ile Burkina Faso’nun askeri liderleri Rusya’ya yakınlaşan bir politika izliyor.