Senegal, 2025’te ülkedeki Fransız askerlerini gönderecek

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ülkedeki Fransız askerlerinin bu yıl gönderileceğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Faye, yeni yıl nedeniyle yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, Senegal’in bağımsız bir ülke olduğunu ve bağımsız bir ülkede hiçbir yabancı askerin olmaması gerektiğini söyledi.

Faye, “Silahlı kuvvetler bakanına, 2025’te ülkedeki tüm yabancı askeri varlığın sona erdirilmesine olanak verecek yeni bir doktrin hazırlaması talimatı verdim” dedi.

Cumhurbaşkanı, daha önce de ülkedeki Fransız askeri üssünün kapatılması gerektiğini söylemiş ancak bir tarih vermemişti.

Senegal’de asker bulunduran tek yabancı unsur olan Fransa’nın ülkede daimi üssü ve yaklaşık 350 askeri var.