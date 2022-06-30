Fikri Sağlar: İkircikli davranış ülkeye zarar veriyor!

Madrid’deki değişimin nedeni hala açık değil!

Biden faktörünü yabana atmayalım(!), ABD senatosunda kabul edilen mal varlığı yasasını da unutmayalım!

Arap ülkeleriyle ilgili değişimler doğrudan boşaltılan Hazine’nin doldurulması amacını güttüğünü sağır sultan bile biliyor…

“Para insana ne yaptırmaz!”

NATO’nun Madrid toplantısı sonrası Biden’ın açıklamaları Türkiye’nin geleceği için kuşkular yaratıyor!

Biden’ın “İki ülkenin tarafsızlık geleneğinden vazgeçerek NATO›ya katılmaya karar vermesi ittifakımızı daha güçlü yapacaktır. Güvenlik ortamındaki değişikliklere karşılık olarak ve toplu savunmamızı güçlendirme adına bugün ABD›nin Avrupa›daki kuvvetlerini artıracağını ilan ediyorum» sözleri, ABD’nin Avrupa’ya yerleşmesi kararının ilan edilmesi olduğunu göz ardı etmeyelim…

Çünkü ABD, “Avrupa’daki asker sayısını 100 bine çıkardığını ve daha da arttıracaklarını, İspanya’daki destroyer sayısını 4’ten 6’ya, Polonya’da kalıcı bir karargah kuracaklarını, Romanya’da konuşlu muharebeye hazır birlik bulunduracaklarını, İngiltere’ye ilave iki F-35 filosu göndereceklerini, İtalya ve Almanya’da hava savunmasını güçlendireceklerini” ilan etti! Anlaşılan o ki; ABD, dünyadaki 3’üncü emperyalist yayılmacılığını Avrupa’dan başlatıyor!

Fikri Sağlar’ın yazısı