Fikri Sağlar: Diyanet İşleri Başkanlığı şeyhülislam gibi davranıyor

Maalesef, Kılıçdaroğlu’nun AKP’nin laikliği yok etmesine fırsat veren politikası, CHP’lileri de olabildiğince üzmekle kalmamış, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşını yok etmiştir. Laikliğin kaldırılması, ülkenin ve yurttaşların çağ dışına itilmesi gerçeğini oluşturmaktadır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı şeyhülislam gibi davranmaktadır. Ülkenin yönetimine karışabilmektedir. Aklını kullanmayan, cahil ve yoksul insanları din istismarıyla Cumhuriyet’e düşman hale getirme görevi sanki bu kuruma verilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün, barış ve sevgiden bahsetmek yerine kin ve nefreti körükleyen bir tutum sergilenmekte. Öyle ki; “İnanç ve ibadet etme özgürlüğünü kazandıran” büyük Atatürk’e Cumhuriyet’in 100. yılında bile Cuma hutbesinde “hayır duası” etmeyecek kadar düşmanca tavır içindeler. Pervasızlıklarının nedeni, başta CHP yönetimi olmak üzere muhalefet partilerinin laikliğe önem vermemesi ve Diyanet’in anayasal laikliği yok eden konumuna karşı çıkmamasıdır.
SON HABERLER
Türkiye’de altın talebi 10 yılın zirvesinde
Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye’de tüketicilerin altın talebi 41,4 ton
‘Friends’ ekibinden Matthew Perry için ortak açıklama: Biz sadece rol arkadaşı değil, aileydik
‘Friends’ dizisinin oyuncuları, 54 yaşında hayatını kaybeden rol arkadaşları Matthew Perry’in kaybıyla yıkıldıklarını belirterek “Biz sadece rol arkadaşı değil, aileydik” dedi.
Musk, bir yılda Twitter’ın fiyatını yarıdan fazla düşürmüş
Twitter (X), çalışanlarına gönderdiği bir notta geçen sene Elon Musk’ın 44 milyar dolara aldığı platformun şimdi 19 milyar dolar olduğunu kaydetti.
T24: Microsoft içeriklerimizi engelledi, CEO ‘Siz kim oluyorsunuz ulan!’ dedi
T24, Burak Yılmaz’ın eşine şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili haber nedeniyle içeriklerinin Microsoft tarafından engellendiğini duyurdu.
Borsa güne nasıl başladı? – 31 Ekim 2023
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 yükselişle 7.759,49 puandan başladı.