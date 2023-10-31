Fikri Sağlar: Diyanet İşleri Başkanlığı şeyhülislam gibi davranıyor

Maalesef, Kılıçdaroğlu’nun AKP’nin laikliği yok etmesine fırsat veren politikası, CHP’lileri de olabildiğince üzmekle kalmamış, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşını yok etmiştir. Laikliğin kaldırılması, ülkenin ve yurttaşların çağ dışına itilmesi gerçeğini oluşturmaktadır. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı şeyhülislam gibi davranmaktadır. Ülkenin yönetimine karışabilmektedir. Aklını kullanmayan, cahil ve yoksul insanları din istismarıyla Cumhuriyet’e düşman hale getirme görevi sanki bu kuruma verilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün, barış ve sevgiden bahsetmek yerine kin ve nefreti körükleyen bir tutum sergilenmekte. Öyle ki; “İnanç ve ibadet etme özgürlüğünü kazandıran” büyük Atatürk’e Cumhuriyet’in 100. yılında bile Cuma hutbesinde “hayır duası” etmeyecek kadar düşmanca tavır içindeler. Pervasızlıklarının nedeni, başta CHP yönetimi olmak üzere muhalefet partilerinin laikliğe önem vermemesi ve Diyanet’in anayasal laikliği yok eden konumuna karşı çıkmamasıdır.

Fikri Sağlar’ın yazısı