Fikri Sağlar: AKP’nin suç yükü daha da tescillendi

AKP iktidarının hiç de hoşuna gitmeyecek Türkiye’yle ilgili bir rapor, tam da seçim arifesinde yayınlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetleyen, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2022 yılına dair raporunda, “Türkiye’ye karşı açılan ve karara bağlanmasını bekleyen 480 dava olduğunu” açıkladı.

Konsey’e üye 46 ülkedeki uygulamalara yönelik değerlendirmelerin yer aldığı bu raporda, “31 Aralık 2022 itibarıyla Türkiye’de derdest durumda bekleyen davaların içeriğinin; özellikle ifade ve toplanma özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, yeterli gerekçe olmaksızın gözaltı, soruşturmaların etkisizliği, cezasızlık ve aile içi şiddetle ilgili davalar olarak” belirlenmiş. Raporda tespit edilen en önemli ihlallerin, “Türkiye’nin AİHM’nin nihai kararlarına uyma yükümlülüğünü yerine getirmediği!”dir.

Ayrıca; iş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davalarına dikkat çeken Komite’nin raporunda, AİHM’nin, 18 Ekim 2017’den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala hakkındaki 10 Aralık 2019 tarihli AKBK kararına uyulmadığı gerekçesiyle Türkiye hakkında resmen, ihlal prosedürü başlatıldığı da” raporda yer almaktadır.

Yani giderayak AKP’nin üzerinde uluslararası arenada bir suç yükü daha tescillendi.

Fikri Sağlar’ın yazısı