Fikret Kuşkan İtalya’da ‘en iyi aktör’ seçildi

Fikret Kuşkan, İtalya’nın Puglia bölgesinde gerçekleştirilen uluslararası film festivali Ora!Fest’te ‘Roza’ filmindeki performansıyla ‘en iyi aktör’ seçildi.

Hamit İzol’un aynı isimli kitabından uyarlanan ‘Roza’ filminin festival yolculuğu sürüyor.

Mustafa Kotan’ın yönetmenliğini, Sultan Turan Kızılay’ın senaristliğini yaptığı film, mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını anlatıyor.

Ora!Fest Uluslararası Film Festivali’nde yarışan ‘Roza’ ödüle layık görüldü.

Eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren filmdeki performansıyla Fikret Kuşkan ‘en iyi aktör’ seçildi.

Filmin kadrosunda Kuşkan’ın yanı sıra Belçim Bilgin, Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru ve Hasan Balay yer alıyor.