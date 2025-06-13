Fikret Başkaya: Bireyler borçlu, aileler borçlu, belediyeler borçlu, şirketler borçlu, devletler borçlu…

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Geçen yıl (2024) dünya limit aşımı günü 1 Ağustos’a gerilemişti. Bu, yılın beş ayını doğaya borçlu yaşayacağız demek… Bireyler borçlu, aileler borçlu, belediyeler borçlu, şirketler borçlu, devletler borçlu… En büyük borç da doğaya… Türkiye’de limit aşımı günü 21 Haziran’a gerilemiş… Bu Türkiye’nin muasır medeniyetin önünü geçtiği demeye gelir… 2025 dünya limit aşımı günü beklentisi de 24 Temmuz olarak tahmin ediliyor…

İnsanlar ekonomik büyüme, kalkınma mavalıyla aldatılıyor, oyalanıyor… Oysa kapitalizm dahilinde büyüme sermayenin büyümesidir. Para her el değiştirdiğinde ‘milli gelir’ artmış görünür… Tabii yoksulluk, sefalet ve doğal çevre tahribatı da…

Fikret Başkaya’nın yazısı