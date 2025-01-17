Figen Çalıkuşu: Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen kişi 18 yıl kamu kurumlarından AKP iktidarında ihale almış

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TBMM’ye personel vermiş “suç örgütü lideri” iddiası ile soruşturması bulunan kişi.

2007 yılından 2025 yılına… Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen kişi tam 18 yıl kamu kurumlarından AKP iktidarında ihale almış.

Acaba hangi usulle almış bu ihaleleri?

Gelişmelere bu açıdan bakınca sorular çoğalıyor.

Kürt Barışı denerek başlanan bu yeni dönemde her bir yandan ihale alan bir Diyarbakırlı iş adamı üzerinden sadece İstanbul’un en önemli ilçelerinden birinde “yolsuzluk” operasyonu yapmak neyin nesi?

Devletteki diğer faaliyetler “ihale”, muhalefet kanadındakiler “yolsuz” mu?

Ve bütün yollar sonunda Ekrem İmamoğlu’nun muhtemel adaylığını tırpanlamaya çıkmıyor mu?

Tek hedef erkene alınacak seçimlerde rakip bırakmamak ve siyasal iktidarın devamını her şeye rağmen sağlamak.

Bunaltan, bezginlik veren, yoran dönme dolaplar.

Dolapları döndüre döndüre kendi başları da döndü… Bu kadar saçmalamaları ondan.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı