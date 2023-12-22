Figen Çalıkuşu: Kağıt banknot 5 TL’den, madeni 5 TL’ye neden geçtik?

Nitekim kâğıt banknot 5 TL yerine madenisi gelirken önemsediğimiz ilk mevzuu da madeni 5 TL üzerindeki hiç alakasız Atatürk resmi oldu.

Belki de istenen de buydu… Başka soruları soramaz hale geldik.

Kâğıt banknot 5 TL’den, madeni 5 TL’ye neden geçtik?

Ayrıca yasal olarak yapamayacakları bir şeyi yapıp, bize hatıra para deyip, nasıl tedavüle soktular?

Hadi gelin, konuşulmasını istemedikleri gerçeklere tek tek bakalım.

Bunların altında yatan ve yaşamımızı kemiren asıl sebepler nelerdir?

31 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazetede, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 5 TL değerindeki madeni “hatıra paraların” çıkarılmasına ilişkin tebliğ yayınlandı.

Tebliğin1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca çıkarıldığı yazılı.

1264 sayılı yasa gereği hatıra para tedavüle çıkarılan para değildir.

Ama gelin görün ki; 5 TL lik 100 milyon adet “hatıra para” basılmakla kalmadı, tedavüle de sokuldu.

Hatıra para tedavüle sokulabilir mi? Hayır… Yasal bir dayanağı var mıdır? Hayır.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı