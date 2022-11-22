FIFA, şimdi de yakasında ‘Aşk’ yazan formayı yasakladı

FIFA, Belçika’nın deplasman formasını, yakasında ‘Love’ (Aşk) yazdığı gerekçesiyle onaylamadı.

Belçika deplasman forması. Fotoğraf: Sporza

Belçika’nın eylülde tanıtılan deplasman formasında gökkuşağı renginde bir şerit içeriyor. Yakasında da ‘Love’ yazıyor. FIFA, Belçika’nın bu formayla oynamasını onaylamadı.

Reuters’ın aktardığına göre Belçika takımının sözcüsü Stefan Van Loock, FIFA’nın formayı onaylamama nedeninin formada gökkuşağı renklerinin olması değil, Love sözcüğünün ‘o’ harfinde ‘Tomorrowland’ (Belçika’da bir müzik festivali) göndermesi yapılması olduğunu söyledi. FIFA’ya göre bu, ticari bağlantı içeriyor.

Tomorrowland müzik festivali, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi kavramlarla özdeşleştiriliyor, Belçika futbol federasyonu da bu sebeple festivalin logosunu formalarda kullanıyor. Forma üstündeki logo da festivaldeki havai fişek gösterisinden esinlenerek tasarlanmıştı.

FIFA, etiketin kapatılması durumunda formanın giyilebileceğini söyledi.

Belçika’nın ısınma forması da Tomorrowland’e atıfta bulunduğu için FIFA tarafından reddedilmişti.

Belçika, yeni deplasman formaları, tanıtıldığı günden beri birkaç UEFA Uluslar Ligi maçında giydi.

FIFA’nın bu kararı, takımların, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda gökkuşağı rengindeki ‘OneLove’ kol bandını giymesini yasaklamasından ve giyilmesi durumunda yaptırım uygulayacağını açıklamasından sonra geldi. Takımlar kol bandını, Katar’daki insan hakkı ihlallerini protesto etmek için giyecekti.

Belçika da önceden OneLove kol bandını giyeceğini açıklamıştı. FIFA’nın tehdidinden sonra geri adım atmıştı.