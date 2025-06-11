FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da başlıyor: 1 milyar dolar para ödülü

ABD’de 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran’da başlıyor. Turnuvada 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.
FIFA turnuvanın formatını dört yılda bir 32 ekiple yapılması şeklinde değiştirdi.
Yeni formatta katılacaklar takımlar şöyle olacak:
- UEFA (Avrupa ligleri): 12 takım
- CONMEBOL (Güney Amerika): Altı takım
- AFC (Asya): Dört takım
- CAF (Afrika): Dört takım
- CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika): Dört takım
- OFC (Okyanusya): Bir takım
- Ev sahibi ülkenin şampiyonu
Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon dolarıysa katılım payından oluşacak.
Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off’lardan oluşan formatında toplamda yedi maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, 125 milyon dolar para ödülü kazanacak.
Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek. Kupada takımlar, dörderli sekiz gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maçta karşılaşacak.
Grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.
Yeni kurallar
Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla turnuvadaki karşılaşmalarda top elde en fazla sekiz saniye tutulacak. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.
Hakemlerse maçlar sırasında vücut kamerası takacak.
Kupada sportif performansa göre para ödülleri şöyle:
|Aşamalar
|Kulüp başına
|Grup Aşaması (Üç maç)
|Galibiyet için 2 milyon dolar, beraberlik için 1 milyon dolar
|Son 16
|7,5 milyon dolar
|Çeyrek Final
|13,125 milyon dolar
|Yarı final
|21 milyon dolar
|Finalist
|30 milyon dolar
|Şampiyon
|40 milyon dolar
Kulüplere dağıtılacak katılım paylarıysa şöyle:
|Kıta
|Kulüp başına
|Avrupa
|12,81 – 38,19 milyon dolar
|Güney Amerika
|15,21 milyon dolar
|Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler
|9,55 milyon dolar
|Asya
|9,55 milyon dolar
|Afrika
|9,55 milyon dolar
|Okyanusya
|3,58 milyon dolar
Gruplar şu şekilde:
- A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)
- B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
- C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)
- D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)
- E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)
- F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
- G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
- H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)