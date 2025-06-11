FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da başlıyor: 1 milyar dolar para ödülü

ABD’de 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran’da başlıyor. Turnuvada 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.

Fotoğraf: FIFA

FIFA turnuvanın formatını dört yılda bir 32 ekiple yapılması şeklinde değiştirdi.

Yeni formatta katılacaklar takımlar şöyle olacak:

UEFA (Avrupa ligleri): 12 takım

CONMEBOL (Güney Amerika): Altı takım

AFC (Asya): Dört takım

CAF (Afrika): Dört takım

CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika): Dört takım

OFC (Okyanusya): Bir takım

Ev sahibi ülkenin şampiyonu

Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon dolarıysa katılım payından oluşacak.

Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off’lardan oluşan formatında toplamda yedi maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, 125 milyon dolar para ödülü kazanacak.

Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek. Kupada takımlar, dörderli sekiz gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maçta karşılaşacak.

Grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.

Yeni kurallar

Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla turnuvadaki karşılaşmalarda top elde en fazla sekiz saniye tutulacak. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Hakemlerse maçlar sırasında vücut kamerası takacak.

Kupada sportif performansa göre para ödülleri şöyle:

Aşamalar Kulüp başına Grup Aşaması (Üç maç) Galibiyet için 2 milyon dolar, beraberlik için 1 milyon dolar Son 16 7,5 milyon dolar Çeyrek Final 13,125 milyon dolar Yarı final 21 milyon dolar Finalist 30 milyon dolar Şampiyon 40 milyon dolar

Kulüplere dağıtılacak katılım paylarıysa şöyle:

Kıta Kulüp başına Avrupa 12,81 – 38,19 milyon dolar Güney Amerika 15,21 milyon dolar Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler 9,55 milyon dolar Asya 9,55 milyon dolar Afrika 9,55 milyon dolar Okyanusya 3,58 milyon dolar

Gruplar şu şekilde: