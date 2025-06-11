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FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran'da başlıyor: 1 milyar dolar para ödülü

ABD’de 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15 Haziran’da başlıyor. Turnuvada 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.

Fotoğraf: FIFA

FIFA turnuvanın formatını dört yılda bir 32 ekiple yapılması şeklinde değiştirdi.


Yeni formatta katılacaklar takımlar şöyle olacak:

  • UEFA (Avrupa ligleri): 12 takım
  • CONMEBOL (Güney Amerika): Altı takım
  • AFC (Asya): Dört takım
  • CAF (Afrika): Dört takım
  • CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika): Dört takım
  • OFC (Okyanusya): Bir takım
  • Ev sahibi ülkenin şampiyonu

Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon dolarıysa katılım payından oluşacak.

Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off’lardan oluşan formatında toplamda yedi maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, 125 milyon dolar para ödülü kazanacak.

Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek. Kupada takımlar, dörderli sekiz gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maçta karşılaşacak.

Grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.

Yeni kurallar

Kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla turnuvadaki karşılaşmalarda top elde en fazla sekiz saniye tutulacak. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Hakemlerse maçlar sırasında vücut kamerası takacak.

Kupada sportif performansa göre para ödülleri şöyle:

AşamalarKulüp başına
Grup Aşaması (Üç maç)Galibiyet için 2 milyon dolar, beraberlik için 1 milyon dolar
Son 167,5 milyon dolar
Çeyrek Final13,125 milyon dolar
Yarı final21 milyon dolar
Finalist30 milyon dolar
Şampiyon40 milyon dolar

Kulüplere dağıtılacak katılım paylarıysa şöyle:

KıtaKulüp başına
Avrupa12,81 – 38,19 milyon dolar
Güney Amerika15,21 milyon dolar
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler9,55 milyon dolar
Asya9,55 milyon dolar
Afrika9,55 milyon dolar
Okyanusya3,58 milyon dolar

Gruplar şu şekilde:

  • A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)
  • B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)
  • C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)
  • D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)
  • E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)
  • F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)
  • G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)
  • H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım: Format ve gruplar

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