FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım: Format ve gruplar

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için geri sayım başladı.

Yeni formatla ABD’de oynanacak turnuva 15 Haziran-13 Temmuz arası 63 maça sahne olacak.

Fotoğraf: AA

Format değişti

Organizasyon daha önce her sene şu organizasyonların şampiyonları arasında yedi takımla oynanıyordu: AFC (Asya) Şampiyonlar Ligi, Afrika Şampiyonlar Ligi, CONCACAF (Kuzey Amerika) Şampiyonlar Ligi, CONMEBOL Libertadores (Güney Amerika), OFC (Okyanus kıtası) Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, ev sahibin ülkenin yerel ligi.

FIFA turnuvanın formatını dört yılda bir 32 ekiple yapılması şeklinde değiştirdi.

Yeni formatta katılacaklar takımlar şöyle olacak:

UEFA (Avrupa ligleri): 12 takım

CONMEBOL (Güney Amerika): Altı takım

AFC (Asya), CAF (Afrika), CONCACAF (Kuzey/Orta Amerika): Her birinden dört takım

OFC (Okyanusya): Bir takım

Ev sahibi ülkenin şampiyonu

2025’in grupları: Manchester City ve Juventus aynı grupta

Organizasyonun 21’incisine bu yıl ABD 11 şehirde 12 statla ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 2021-2024’te altı konfederasyonun en üst düzey liginin şampiyonları turnuvaya katılma hakkı elde etti. Kalan kontenjanlarsa konfederasyonların son dört yıldaki kulüp sıralamalarına göre dağıtıldı.

FIFA çok kulüplü mülkiyet kriterleri karşılanmadığı gerekçesiyle Meksika ekibi Leon’u turnuvadan çıkardı. Leon’un yerine Los Angeles mücadele edecek.

Turnuvada altı konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Gruplar şöyle:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Tek maç oynayacaklar

Dörderli sekiz gruba ayrılan takımlar birbirleriyle tek maç yapacak.

Grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Maç takvimi

Turnuvada toplam 63 maç yapılacak.

Açılış 15 Haziran’da Miami şehrindeki Hard Rock Stadı’nda Al-Ahly ve ev sahibi ülkeden Inter Miami maçıyla yapılacak. Grup maçları 27 Haziran’da tamamlanacak.

28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde son 16 karşılaşmaları yapılacak.

Çeyrek finaller 4-5 Temmuz ve yarı finaller 8-9 Temmuz’da oynanacak.

Finalse 13 Temmuz’da New York’ta MetLife Stadı’nda oynanacak.

Rekor para ödülü

Organizasyondan 2 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Bunun 1 milyar doları kulüplere dağıtılacak.

Şampiyon takım yaklaşık 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak. Bu bir futbol turnuvası zaferi için tarihin en büyük para ödülü.

AŞAMALAR KULÜP BAŞINA Grup aşaması (üç maç) Galibiyet için 2 milyon dolar

Beraberlik için 1 milyon dolar Son 16 +7,5 milyon dolar Çeyrek final +13,125 milyon dolar Yarı final +21 milyon dolar Finalist +30 milyon dolar Şampiyon +40 milyon dolar

Yıldızlar sahne alacak

Organizasyonda birçok yıldız futbolcu sahne alacak:

Real Madrid: Kylian Mbappe, Vinicius Junior

Bayern Münih: Harry Kane

Inter Miami: Lionel Messi

Manchester City: Erling Haaland

Paris Saint-Germain: Ousmane Dembele

Mbappe ve Vini Jr. Fotoğraf: Real Madrid

Arda Güler de olacak

Inter’de Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid’de Arda Güler, Juventus’ta Kenan Yıldız, Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Borussia Dortmund’da Salih Özcan, Porto’da Deniz Gül de turnuvada görev yapacak.

En çok kazanan Real Madrid, son şampiyon Manchester City

İlk kez 2000’de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın en başarılı takımı beş şampiyonlukla Real Madrid. Madrid ekibi 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022’de mutlu sona ulaştı.

İspanya’dan Barcelona üç, Brezilya’dan Corinthians ve Almanya’dan Bayern Münih ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

İngiltere’den Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Brezilya’dan Sao Paulo, Internacional, İtalya’dan Milan ve Inter, turnuvada birer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.