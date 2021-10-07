Diken

Yaramazlara biraz batar!

FIFA da PES gibi isim değişikliğine gidebilir

Electronic Arts, ikonik oyunu FIFA’da isim değişikliğine gidebileceğinin sinyalini verdi.

Fotoğraf: easport

Japon merkezli oyun geliştiricisi Konami, bu yıl popüler futbol oyun serisi ‘PES‘in adını değiştirmiş ve ‘eFootball‘ olarak yoluna devam etme kararı almıştı.


Electronic Arts’ın FIFA 22’nin ilk haftasına ilişkin yayınladığı değerlendirme metninde benzer bir uygulamanın FIFA için de yapılabileceği belirtildi.

Metinde, şirketin geleceğe yönelik olarak futbol oyununun ‘yeniden isimlendirme fikrini’ değerlendirdiği belirtiliyor.

Hatta bu konuyla ilgili bazı araştırmalar da sürdüren ekibin, tüm ortaklıklardan ayrı tutulan ‘FIFA‘ ismi lisansı için sözleşmeyi gözden geçireceğini ifade ediliyor.

Eğer yapılan araştırmalar sonucunda daha iyi bir seçenek tespit edilir ya da isim hakkı sözleşmesinde bir fesih olursa gelecek yıl ‘FIFA 23′ isimli bir oyun olması mümkün değil.

Electronic Arts, ikonik seride ‘FIFA‘ markasını 1993 yılından beri kullanıyordu.

Değerlendirme metninde ayrıca FIFA 22’nin ilk hafta rakamlarına ilişkin bilgilerde mevcut.

Buna göre, oyun daha şimdiden 9,1 milyon kopya sattı ve 460 milyonu aşkın karşılaşma yapıldı.

PES ismi tarihe karıştı, yeni oyun ücretsiz

FIFA ile rekabette Konami’den hamle: PES 22 yeni motoruyla gerçekçilikte sınırları zorluyor

 

SON HABERLER

‘Garantili’ şehir hastanesi: Covid-19 hastası tedavisi bitmeden taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Covid-19 hastası Nurettin Karabük tedavisi tamamlanmadan hastaneden taburcu edildi. Diken’e konuşan kızı Nisa Karabük reklam için kullanılan babasının kalp krizi riski taşıdığını bu nedenle tedavisinin devam etmesi gerektiğini ancak hastanede yer açabilmek için taburcu edildiğini söyledi.

Boğaziçi’nde polis müdahalesi: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi’nden iki öğrencinin tutuklanmasının ardından basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Gazetecilerin çekim yapması engellenmeye çalışıldı.

Aile hekimleri eylemde: Ceza yönetmeliği geri çekilsin!

Aile hekimleri bugün haklarını aramak için iş bıraktı, alanlara çıktı. Farklı illerdeki aile hekimleri, “Ceza yönetmeliği” dedikleri, geçen 1 Temmuz’da yürürlüğe giren, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi için bir araya geldi.

Yabancılar tahvilde de satışa döndü

Merkez Bankası’nın faiz indirdiği haftada son altı ayın en sert tahvil satışını gerçekleştiren yabancı yatırımcı, geçen hafta da satış yönündeki eğilimini sürdürdü.