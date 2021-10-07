FIFA da PES gibi isim değişikliğine gidebilir

Electronic Arts, ikonik oyunu FIFA’da isim değişikliğine gidebileceğinin sinyalini verdi.

Fotoğraf: easport

Japon merkezli oyun geliştiricisi Konami, bu yıl popüler futbol oyun serisi ‘PES‘in adını değiştirmiş ve ‘eFootball‘ olarak yoluna devam etme kararı almıştı.

Electronic Arts’ın FIFA 22’nin ilk haftasına ilişkin yayınladığı değerlendirme metninde benzer bir uygulamanın FIFA için de yapılabileceği belirtildi.

Metinde, şirketin geleceğe yönelik olarak futbol oyununun ‘yeniden isimlendirme fikrini’ değerlendirdiği belirtiliyor.

Hatta bu konuyla ilgili bazı araştırmalar da sürdüren ekibin, tüm ortaklıklardan ayrı tutulan ‘FIFA‘ ismi lisansı için sözleşmeyi gözden geçireceğini ifade ediliyor.

Eğer yapılan araştırmalar sonucunda daha iyi bir seçenek tespit edilir ya da isim hakkı sözleşmesinde bir fesih olursa gelecek yıl ‘FIFA 23′ isimli bir oyun olması mümkün değil.

Electronic Arts, ikonik seride ‘FIFA‘ markasını 1993 yılından beri kullanıyordu.

Değerlendirme metninde ayrıca FIFA 22’nin ilk hafta rakamlarına ilişkin bilgilerde mevcut.

Buna göre, oyun daha şimdiden 9,1 milyon kopya sattı ve 460 milyonu aşkın karşılaşma yapıldı.