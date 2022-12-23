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Yaramazlara biraz batar!

FIFA belirledi: Dünya Kupası’nın en güzel golü Brezilyalı Richarlison’un

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 2022 Dünya Kupası’nın en güzel golünü seçti.

Fotoğraf: AA

FIFA’nın açıklamasına göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.


Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan’la oynanan G Grubu maçının 73’üncü dakikasında atmıştı.

Richarlison, Vinicius Junior’un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu önce kontrol edip sonrasında röveşatayla ağlara göndermişti.

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