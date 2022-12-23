FIFA belirledi: Dünya Kupası’nın en güzel golü Brezilyalı Richarlison’un

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 2022 Dünya Kupası’nın en güzel golünü seçti.
FIFA’nın açıklamasına göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.
Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan’la oynanan G Grubu maçının 73’üncü dakikasında atmıştı.
Richarlison, Vinicius Junior’un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu önce kontrol edip sonrasında röveşatayla ağlara göndermişti.