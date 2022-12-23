FIFA belirledi: Dünya Kupası’nın en güzel golü Brezilyalı Richarlison’un

6 Şubat’ta başlayacak ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğinin duyurulması üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklara da böyle bir imkan sağlanmasını istedi: “Devletimizin bunu yapacak gücü var.”