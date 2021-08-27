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Yaramazlara biraz batar!

Fidye parasını götüren kişiyi de kaçırmışlardı: Nijeryalı öğrenciler serbest bırakıldı

Nijerya’da, mayıs ayında okuldan kaçırılan öğrenciler salıverildi.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Silahlı bir grup, 30 Mayıs’ta Nijer eyaletindeki Tegina adlı kasabadaki okula, baskın düzenleyip bir kişiyi öldürmüş 136 öğrenciyi kaçırmıştı. Öğrencilerin 15’i kaçmayı başarmış, altısı hayatını kaybetmişti. Serbest bırakılanlar için fidye istenmişti. Anne-babaları ve okul yönetimi 30 milyon naira (609 bin lira) denkleştirmiş ancak fidye olarak istenen parayı yolladıkları kişi de geçen ay sonunda kaçırılmıştı. Öğrencileri kaçıranlar yollanan paranın yeterli olmadığını söylemişti.


Okul müdürü Ebubekir El Hasan, kaç öğrencinin eve döndüğüne dair rakam veremeyeceğini ancak ‘esir tutulan öğrencinin kalmadığı’ bilgisini paylaşabileceğini söyledi.

Öğrencilerin tek tek evlerine teslim edildiği belirtilirken nasıl salıverildikleri konusu netlik kazanmadı.

18 yaşındaki kızı ve 15 yaşındaki oğlu kaçırılanlar arasında olan Fati Abdullahi, çocuklarının serbest bırakıldığını belirterek, “Onları göreceğimiz için çok heyecanlandık ve sevindik” dedi.

Nijerya’nın kuzeyinde geçen yıl aralık ayından beri 1000’i aşkın öğrenci kaçırıldı. 

Kaçırılan öğrencilerin salıverilmesi için gönderilen kişi de kaçırıldı

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