Kaçırılan öğrencilerin salıverilmesi için gönderilen kişi de kaçırıldı

Nijerya’da, mayıs ayında kaçırılan 136 öğrencinin serbest bırakılması için fidye ödemeyi kabul eden ebeveynlerin parayı yolladığı kişi de kaçırıldı.

Kaduna eyaletinde, güvenlik zaafiyetinin protesto edildiği bir eylem. Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Nijer eyaletindeki Tegina adlı kasabadaki okuldan, baskın düzenleyip bir kişiyi öldüren bir kişiyi yaralayan grup tarafından kaçırılan çocukların anne-babaları, serbest kalmaları için 30 milyon naira (623 bin 722 lira) denkleştirdi.

Parayı toplamak için evlerini, arazilerini satan anne-babalar altı kişilik bir gruba teslim etti ve verilen adrese götürmelerini istedi. Ancak grupta yer alan parayı teslim etmek için çağrılan adam da alıkondu.

Parayı denkleştirmek için okul arazisinin de bir kısmını sattıklarını söyleyen müdür Malam Ebubekir El Hasan, altı kişinin çocukların tutulduğu ormana yakın bir yere gittiğini, silahlı adamların grubun en yaşlısının onları takip ederek peşlerinden gitmesini istediğini belirterek, “Paranın ormanda sayılacağını söylemişler ve sonra paranın yeterli olmadığını gerekçe göstererek onu da kaçırmışlar” dedi.

Daha fazla para toplamalarının imkansız olduğunu vurgulayan anne-babalar ise çaresiz kaldıklarını ifade etti.

Nijerya’nın kuzeyinde geçen yıl aralık ayından beri 1000’i aşkın öğrenci kaçırıldı. Yüzlercesi hala onları kaçıran kişilerin elinde. Ülke yönetimi soruna çare bulamamakla, çocukların güvenliğini sağlayamamakla suçlanıyor.