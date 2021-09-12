‘FETÖ’ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezası bulunan üç eski subay Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Balıkesir’de ‘FETÖ’ üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezası bulunan üç eski subay, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışırken yakalandı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın valiliğin açıklamasından aktardığına göre Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuksuz yargılandıkları davada altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan ve dosyaları temyiz aşamasında olan üç hükümlü, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında tekneyle Midilli’ye kaçarken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Meslekten ihraç edilen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan deniz üsteğmen E.D. ile deniz teğmenler Ö.P. ve B.A’nın üzerlerinde ve yanlarında 15 bin lira, 2 bin 80 avro ve 1000 doların yanı sıra dört dizüstü bilgisayar, bir tablet, iki USB bellek ve bir hard disk ele geçirildi.

Ayrıca söz konusu teknenin, Ö.P. tarafından 340 bin liraya satın alındığı ve bu kişinin adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, Ayvalık Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.