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Yaramazlara biraz batar!

‘FETÖ’ üyeliğinden yargılanan beş kişi Yunanistan’a kaçmaya hazırlanırken gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, ‘FETÖ’ üyeliğinden yargılamaları devam ederken hükmün kesinleşmesi süreci tamamlanmak üzere olan beş sanık, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçme hazırlığı yaparken gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup ‘FETÖ’ üyesinin Edirne üzerinden Yunanistan’a kaçacağı bilgisine ulaştı.


Ekipler durdurdukları bir araçta, meslekten ihraç edilmiş öğretmen M.K., eski askeri okul öğrencisi Z.K., eski astsubay Y.S. ve İ.Y. ile F.A.’yı yakaladı. Araçta şişme bot, kürek ve hava pompası bulundu.

Beş kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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