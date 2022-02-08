Ferrari, Snapdragon çipleri kullanacak

İtalyan otomobil üreticisi Ferrari, dijital dönüşümünü hızlandırma amacıyla yarı iletken üreticisi Qualcomm’la güçlerini birleştirdi.

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Shiftdelete’nin aktardığına göre Ferrari hem spor otomobillerini hem de F1 takımını kapsayacak iş birliğinde Snapdragon çiplerini kullanacak. Bunun yanı sıra dijital kokpit gibi çeşitli teknolojiler üzerinde Qualcomm’la ortak çalışacak.

We are pleased to announce a new and exciting partnership with @Qualcomm, as from today, the San Diego, California-based company, will be our Premium Partner through @Snapdragon.

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We can’t wait to welcome your logo on the F1-75!#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/6PnX67TSVv — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 8, 2022

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna işbirliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Qualcomm’la yaptığımız bu anlaşma sayesinde dijital teknolojiler, otomotiv ve motor sporları için büyük potansiyele sahip alanlar olan web 3.0 konusundaki bilgi birikimimizi genişletiyoruz.”

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon ise şunları söyledi: “Ferrari’yle olan bu yeni stratejik ilişkiden heyecan duyuyoruz. Snapdragon Dijital Şasimiz aracılığıyla müşterilere birinci sınıf sürüş deneyimleri sunmak için dört gözle bekliyoruz.”