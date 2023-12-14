Feray Aytekin Doğan: Çocuk yoksulluğu PISA verilerinin çok ötesinde

Algı yaratmak için de yine bilime, laik, bilimsel eğitime sığınıyorlar. PISA 2022’ye katılan öğrencilerin %67’si akademik liselerde okuyan öğrenciler. Okul türleri arasında PISA’ da fen lisesi ile meslek liseleri arasında 203 puan fark var.2015’ten bugüne PISA’ da Fen/Anadolu liselerinin katılımını- yok etmeye çalıştıkları lise türlerini- artırarak eğitimde başarılı oldukları algısını yaratmaya çalışıyorlar. Örneğin 2015 yılında Anadolu Liseleri’nin PISA’ ya katılımı %38,1 iken 2022 yılında %56’ya çıkarttılar.

Fen, Anadolu liselerini her geçen gün azaltmayı amaçlamalarına, temel okullaşma politikasını patronların ihtiyacı için meslek liseleri ve “yeni rejimin” ihtiyacı için imam hatip liseleri artışı olarak hayata geçirmelerine ve yaptıkları her konuşmada meslek ve imam hatip lisesi güzellemeleri yapmalarına rağmen akademik başarısı en yüksek okullar akademik liseler.

Ülkemizde okullaşma politikası da sınıfsal. En yoksul ailelerin çocukları meslek liseleri ve imam hatip liselerinde. O yüzden öğrencilerin yüzde 19.2’ sinin haftada en az bir kez parası olmadığı için yemek yiyemediği oranı da gerçeği yansıtmıyor. PISA 2022’de ortalama matematik puanı 461 iken, haftada en az bir kez yiyeceğe ulaşamayan öğrencilerin ortalama puanı 423. Bu 20 puanlık fark iki grup öğrenci arasında iki okul yılına denk.

Feray Aytekin Doğan’ın yazısı