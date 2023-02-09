Feray Aytekin Aydoğan: Sorumlu kim, katil kim?

20 yıllık rant düzeni memleketin üzerine çöktü.

“Deprem neden politiktir?” tartışmaları yapılıyor yine, yanıt çok açık. Politiktir, çünkü söz konusu olan yaşam hakkıdır. Sosyal devlet-eğer olsaydı-yaşama hakkından kasten kimsenin yoksun bırakılamayacağını, yasaların doğal olmayan ölümlere karşı ve hayatı tehlikede olduğunda insanların korunmasını, özetle yaşamın sürdürülmesini güvence altına alır. Bizim ülkemizde ise devletin varlığı yaşamlarımız için bir güvence değil, bir tehdidin vücut bulmuş hali. Bir sosyal devletin ne yapması gerektiğini söyleyenler, uyaranlar “Günü geldiğinde tuttuğumuz defterleri açacağız” diye tehdit ediliyor.

Çocuklarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, binlerce canı kaybettik biz. Tuttuğunuz defterlerle mi korkutacaksınız bizi? Korkutarak mı engelleyeceksiniz bu dayanışmayı? Soruyor, sorguluyor, açıklıyor insanlar ısrarla, kararlılıkla. Sorumlu kim, katil kim?

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı