Memleketin temel gündemi yine seçimler… Yaşamımız açısından vazgeçilmez olan insanca yaşam hakkı, laiklik, asgari ücret, eğitim, sağlık tüm meseleler yine tali mesele haline gelmiş durumda.

Laikliğin, kamusal eğitim hakkının tahribatı yapılan tüm anketlerde memleketin en temel sorunlarından biri olarak ifade edilirken laik, kamusal eğitim hakkının son yıllarda bu denli az konuşulması, gündem dahi olmaması ise siyasi iktidarın başarısı. Siyasi iktidar bir senaryo yazıyor, o senaryonun çerçevesini çiziyor, o çemberin sınırları da hangi meselenin ne kadar gündem olup olmayacağını belirliyor.

PISA sonuçları ile siyasi iktidar “kindar dindar nesil” yaratacağız diye çıktığı yolda okuduğunu dahi anlamayan bir nesil yarattığını gösterdi. Bu sonuç ise yalnızca 15 yaşında, 196 okulda,7 bin 250 öğrenci ve %56’sını Anadolu lisesi öğrencilerinin oluşturduğu öğrenciler açısından geçerli. Okul türlerinin yarısından fazlasını imam hatip ve meslek liselerinin oluşturduğu gerçekliğin sonucu açıklansaydı, durumun vahameti daha net bir şekilde ortaya çıkacaktı. Yoksulluktan, eşitsizlikten kaynaklı örgün eğitim dışına çıkan öğrencilerin gerçek sayısı ise kocaman bir bilinmezlik.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı