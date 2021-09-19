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Yaramazlara biraz batar!

Feray Aytekin Aydoğan: Kadınların bitmeyen mücadelesi aynı zamanda laiklik mücadelesidir

Taliban açıkladı: “Bütün erkek öğretmenler ve öğrenciler eğitim kurumlarına devam etmelidir.”

Bu yıl Taliban yönetiminde açılan okullarda Afganistan’da kız çocuklarının ortaokula gitmesine izin verilmedi. Son yapılan yeni açıklama ile de kız çocuklarından hiç söz edilmedi ve kadın öğretmenlerin geleceğinin ne olacağı ise çok açık…


Bizde de kadınların, kız çocuklarının haklarının yok sayılması gerçeğini, cinsiyetçi, gerici eğitimin adım adım hayata geçirilmesini yıllardır yazılıp çizilen “gizli ajandanın” işletilmesi meselesinin ise hiçbir zaman gizli değil çok açık bir şekilde sürdürüldüğü bir tabloyu yaşıyoruz. (…)

Kadınları, kız çocuklarını yok sayanlara karşı dünyanın her yerinde, “Yakamadığınız cadıların torunlarıyız” diyerek baskılara meydan okuyan kadınların yüz yıllardır bitmeyen mücadelesi aynı zamanda laiklik mücadelesidir.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı

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