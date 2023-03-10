Feray Aytekin Aydoğan: AKP’yle son 8 Mart

Feminist isyan kadınların olmazsa olmazı, öfkenin ortaya çıkış noktasıydı. Bir ifşa biçimi olarak isyanın, feminist mücadelenin radikal ve eleştirel kararlılığını sürekli, devrimci kılan, dünyayı, memleketi değiştirme iradesiydi 8 Mart’ta yasaklara meydan okuyan.

Bu sistemi ifşa ederken hayallerimizi de gerçekleştirmenin diyalektiğini yazıyor kadınlar yıllardır. Deprem bölgesinde ve memleketin her yerinde dayanışmayı da mücadeleyi örgütleyen “Kentlerimiz yıkıldı, direncimiz ayakta. İsyanımızla, dayanışmamızla ülkeyi yeniden kuracağız” diyen bir kararlılığın gücü var kadınlarda.

Bugün memleketin her yerinde sokaklardan, statlara yükselen değişim rüzgarını en önde örgütleyenler oldu kadınlar. Birilerini terk ettikleri masalara geri döndüren, umudu da kararlılığı da “AKP’yle son 8 Mart” sözüyle örgütleyen bu güç, memleketi yeniden kurma iradesinin gücüdür.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı