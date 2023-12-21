Feray Aytekin Aydoğan: 10 protokol diye belirtilen açıklamanın çok ötesinde bu tarikat kuşatması

Tüm okullar şirketleşmiş tarikatlarla kuşatıldı. Kamusal, eşit, parasız, laik eğitim, ücretsiz okul yemeği hakkı için ayrılmayan kamu kaynakları, kamu arazileri, halkın bütçesi yıllardır tarikatlara aktarılıyor.

On protokol diye belirtilen açıklamanın çok ötesinde bu tarikat kuşatması.

Örneğin “Eğitime Destek Platformu” yapılanması. Kimler yok ki bu platformun içinde? Ensar, TÜGVA, İHH, Hayrat Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Memur Sen/Eğitim Bir Sen… İl il, ilçe ilçe düzenli olarak gerçekleştirilen platform toplantılarına dernek, vakıf, platform adıyla tarikatlar, il, ilçe milli eğitim müdürleri, valiler, kaymakamlar, il, ilçe müftüleri, Diyanet görevlileri, belediye başkanları, MÜSİAD temsilcileri, AKP il/ilçe örgütü yöneticileri, okul idarecileri katılıyor. O ilde, ilçede eğitim kurumlarında yapılacak çalışmalara, faaliyetlere birlikte karar veriyor, birlikte planlıyorlar.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı