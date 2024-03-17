Denge ve uyum çağrıştıran eski bir Çin uygulaması feng şui ile evinize pozitif enerji getirebilirsiniz.

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1. Dağınıklığı giderin

Bu felsefeye göre aşırı dağınıklık evinizdeki enerji akışını engelleyebilir. Özellikle kapılar ve koridorlar gibi geçiş yollarının çevresinde dağınıklığı en aza indirmenize yarayacak düzenleme çözümlerini kullanın. Evinizde ilerlerken yolunuza çıkan tüm engelleri kaldırın ve çok yer kaplayan gereksiz veya istenmeyen eşyalardan kurtulun.

2. Trafik akışını açın

Odaların içinde ve çevresinde açık yollara izin veren feng şui mobilya düzenlemelerini seçin. Örneğin oturma odasında kanepenin arkasını odanın girişine doğru yerleştiren düzenlerden kaçının ve kare sehpanızı yuvarlak sehpayla değiştirmeyi düşünün. Yuvarlatılmış köşeler keskin kenarlara tercih edilir çünkü daha düzgün bir trafik akışı sağlarlar. Daha iyi bir feng şui için bir odada nasıl hareket ettiğinizi düşünün ve rotanızın düzgün ve net olduğundan emin olun.

3. Karşılayıcı bir giriş tasarlayın

Evinize girdiğinizde vereceğiniz tepki, evin geri kalanına getireceğiniz enerjidir. Aydınlık ve davetkar hissettiren düzenli bir giriş yoluyla olumlu bir ilk izlenim yaratın. Davetkar bir atmosfer yaratmak için giriş yolunun içine ve ön kapınızın çevresine bitkiler ekleyin. Eve vardığınızda yapışan kapıları veya sinir bozucu kilitleri onarın ve bol miktarda aydınlatma ekleyin, böylece hemen karanlık bir odaya girmezsiniz.

4. Feng şui bitkilerini kullanın

Bitkiler doğayla gerçek bir bağlantı sağlar, enerji ve tazelik verir. Evinizin ışık koşullarına ve bakım yeteneğinize uygun çeşitleri seçmeye dikkat ederek odaları bol bitki yaşamıyla dekore edin. Ancak dikenli veya sivri yapraklara dikkat edin. Daha yuvarlak, daha yumuşak yaprakları olan bitkiler, bilinçaltınızda gergin olmanızı engellemeye yarar.

5. Komuta konumunu kullanın

Feng şuide komuta konumu, bir mobilyanın kapıya göre nerede bulunduğunu ifade eder. Örneğin yatakta uzanırken veya masanızda otururken, ideal olarak, kapıyla doğrudan aynı hizada olmadan kapıyı görebilmeniz gerekir. En iyi nokta genellikle arkanızda sağlam bir duvar bulunan kapının çaprazında bulunur. Bu, hayatınıza gelen fırsatları veya tehditleri etkili bir şekilde ele alma yeteneğinizi temsil eder. Bunun kökeni hayvani içgüdülerimize kadar uzanabilir. Özel alanınıza kimin girdiğini görmek istiyorsunuz ancak kendinizi doğrudan kapının önünde konumlandırmak sizi savunmasız bir noktaya getiriyor.

6. Feng şui renkleriyle denge yaratın

Gölgeye bağlı olarak renkler odayı güçlendirebilir veya güzelleştirebilir; bu nedenle doğru dengeyi elde etmek için dikkatli seçim yapın. Genel olarak yumuşak, doğadan ilham alan tonlar sakinliği teşvik ederken, daha parlak, daha canlı renkler enerji seviyelerini artıracaktır. Sağlam bir temel sağlamak için koyu renkler zemine kadar aşağıda tutulmalı. Daha sonra dengeli, açık bir etki için duvarlara ve tavanlara açık renkler uygulayın.

Hedefin mükemmel feng şubeye ulaşmak olmadığını unutmayın. Daha rahat ve memnun hissetmenize yarayacak küçük değişikliklere odaklanın. Eviniz, kendinizin bir yansımasıdır. Dolayısıyla yaptığınız olumlu değişiklikler hayatınıza olumlu ve yararlı biçimde yansır.