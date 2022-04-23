Fenerbahçeli futbolcu Crespo’nun ayağında kırık tespit edildi

Fenerbahçe’nin Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü haftasında Rizespor’la oynadığı maçta sakatlanan sarı-lacivertli futbolcu Miguel Crespo’nun ayağında kırık tespit edildiği duyuruldu.
Kulübün açıklaması şöyle: “Karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo’nun ilk tespitlerde sağ ayak 5’inci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır.”