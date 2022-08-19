Fenerbahçe’den İçişleri Bakanlığı’na dava

Fenerbahçe, ‘3 Temmuz süreci’ndeki zararları nedeniyle İçişleri Bakanlığı’na dava açtığını duyurdu.

Dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012’de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu. Savcı Abdullah Mirza Coşkun, ‘infazın durdurulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını‘ istemişti. İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Coşkun’un talebini 23 Haziran 2015’te kabul etmişti.

İstanbul 13′üncü Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonunda, Yıldırım ve 36 sanığın, ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı. Yargıtay da kararı onamıştı.

Dava süreciyle ilgili Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’na dava açtığını duyurdu. Açıklama metni şöyle: ”Kulübümüz, 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan ve devam eden kumpas soruşturması sırasında, savcılık ve emniyet mensuplarının ‘ağır hizmet kusuru’ niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğu zararlar sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na karşı 19 Ağustos 2022 tarihinde, İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin 2022/1797 esas dosyası ile maddi ve manevi tazminat ile Fenerbahçe’ye itibarının iadesi talepli tam yargı davası açmıştır.”