Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Belçika’nın Anderlecht takımını eleyerek son 16 turuna kaldı.

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Fenerbahçe son 16 play-off turunun ikinci maçında Anderlecht ile deplasmanda karşılaştı.

Sarı-lacivertliler sahasında oynadığı ilk maçta Belçika ekibini 3-0’la geçmişti.

Rövanş mücadelesi Anderlecht’in sahası Lotto Park’ta oynandı.

Fenerbahçe dördüncü dakikada Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 öne geçti.

İki dakikada sonra maçın hakemi Sandro Scharer, tribündeki olaylar nedeniyle soyunma odasına gitti.

TRT spikerinin duyurusuna göre karşı tribünde Anderlecht taraftarının bulunduğu noktada Fenerbahçe taraftarına bir saldırı girişiminde bulunuldu. Tribündeki kargaşa sonlanmayınca maçın hakemi bir süre bekledikten sonra soyunma odasına girdi.

Karşılaşma 15 dakikalık bir aranın ardından altıncı dakikada kaldığı yerden yeniden başlatıldı.

19’uncu dakikada Anderlecht, Vasquez’in golüyle skoru 1-1’e getirdi.

Vasquez’in attığı golle Anderlecht skoru 1-1’e getirdi. pic.twitter.com/Evu2gSjqfr — TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

Sarı-lacivertlilerde lk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Fred, son 16 turu ilk maçında cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fred’in ardından Osayi-Samuel de 53’üncü dakikada sarı kart gördü. Osayi-Samuel de bir sonraki maçta oynayamayacak.

Mücadelenin 55’inci dakikasında Anderlecht’te Vasquez skoru 2-1’e getirdi.

Fenerbahçe sekiz dakika sonra Yusuf Akçiçek’in kafa golüyle skorda dengeyi sağladı.

GOOOLLL! Genç Yusuf Akçiçek attı Fenerbahçe deplasmanda skoru 2-2'ye getirdi! pic.twitter.com/jcPlBArxP9 — TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025

Karşılaşma 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi Yunanistan’ın Olympiakos ya da İskoçya’nın Rangers takımı olacak. Son 16 eşleşmelerinin ilk maçı 6 Mart’ta, ikincisi 13 Mart’ta oynanacak.