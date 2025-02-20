Fenerbahçe-Anderlecht maçında tribünde olay

UEFA Avrupa Ligi’nde Belçika’da oynanan Fenerbahçe-Anderlecht maçında tribünde bir taraftara saldırılması sonrasında maç bir süre için durdu. Oyuncular ve maçın hakemleri soyunma odasına gitti.

Anderlecht – Fenerbahçe

Karşılaşma Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle 1-0 devam ederken taraftarlar arasında bir arbede çıktı. Önce oyuncular tribünde arbedenin çıktığı yöne doğru gittiler, sonrasında maçın hakemi Sandro Scharer ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti.

Stadyumda şu anons yapıldı: “Bazı seyircilerin ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmuştur. Bu davranışlar nedeniyle hakemin maçı durduracağından şüpheniz olmasın.”

Daha sonrasında TRT spikerinin duyurusuna göre karşı tribünde Anderlecht taraftarının bulunduğu noktada Fenerbahçe taraftarına bir saldırı girişiminde bulunuldu. Tribündeki kargaşa sonlanmayınca maçın hakemi bir süre bekledikten sonra soyunma odasına girdi.

Karşılaşma 15 dakikalık bir aranın ardından altıncı dakikada kaldığı yerden yeniden başlatıldı.

Fenerbahçe, turun ilk maçında Anderlecht’i sahasında 3-0 yenmişti.