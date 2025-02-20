Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a son 16 play-off turunda elendi.
Sarı-kırmızılılar 4-1’lik ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile sahasında 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, bu sonuçla turnuvaya veda etti.
RAMS Park’taki karşılaşmanın ilk yarım saatinde AZ Alkmaar ataklarında sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç kalesinde başarılı bir performans gösterdi.
AZ Alkmaar 43’üncü dakikada Maikuma’nın golüyle 1-0 öne geçti.
Maikuma’nın attığı golle AZ Alkmaar 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/RMHFRGc7PL— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025
Mücadelenin ilk yarısı Hollanda ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının başlangıcında Galatasaray’da Davinson Sanchez yerine Metehan Baltacı, Dries Mertens yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.
55’inci dakikada AZ Alkmaar, Kasius’un golüyle farkı ikiye çıkardı.
Galatasaray bir dakika sonra Victor Osimhen’in golüyle farkı bire indirdi.
Sarı-kırmızılılar 70’inci dakikada Sallai’nin golüyle skoru 2-2’ye getirdi.
GOOOLLL! Sallai gelişine vurdu skoru 2-2 yaptı! pic.twitter.com/rkCR5BiSBg— TRT Spor (@trtspor) February 20, 2025
79’uncu dakikada Galatasaray’da Osimhen yerini 17 yaşındaki Berat Luş’a bıraktı.
Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.