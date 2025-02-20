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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a son 16 play-off turunda elendi.

Fotoğraf: AA

Sarı-kırmızılılar 4-1’lik ilk maçın rövanşında AZ Alkmaar ile sahasında 2-2 berabere kaldı.


Galatasaray, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

RAMS Park’taki karşılaşmanın ilk yarım saatinde AZ Alkmaar ataklarında sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç kalesinde başarılı bir performans gösterdi.

AZ Alkmaar 43’üncü dakikada Maikuma’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısı Hollanda ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başlangıcında Galatasaray’da Davinson Sanchez yerine Metehan Baltacı, Dries Mertens yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.

55’inci dakikada AZ Alkmaar, Kasius’un golüyle farkı ikiye çıkardı.

Galatasaray bir dakika sonra Victor Osimhen’in golüyle farkı bire indirdi.

Sarı-kırmızılılar 70’inci dakikada Sallai’nin golüyle skoru 2-2’ye getirdi.

79’uncu dakikada Galatasaray’da Osimhen yerini 17 yaşındaki Berat Luş’a bıraktı.

Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

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