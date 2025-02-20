UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off rövanş maçları: Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off rövanş maçları bugün başlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de tur için mücadele edecek.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, sekiz karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar son 16’ya yükselecek.

Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı 20.45’te ağırlayacak.

Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht’le deplasmanda 23.00’te karşılaşacak.

Play-off turunda rövanş maçlarının programı şöyle: