UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off rövanş maçları: Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off rövanş maçları bugün başlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe de tur için mücadele edecek.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, sekiz karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar son 16’ya yükselecek.
Galatasaray, deplasmanda 4-1 yenildiği Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı 20.45’te ağırlayacak.
Fenerbahçe ise 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Belçika temsilcisi Anderlecht’le deplasmanda 23.00’te karşılaşacak.
Play-off turunda rövanş maçlarının programı şöyle:
- 20.45: Bodo/Glimt (Norveç)-Twente (Hollanda)
- 20.45: Galatasaray-AZ Alkmaar (Hollanda)
- 20.45: FCSB (Romanya)-PAOK (Yunanistan)
- 20.45: Roma (İtalya)-Porto (Portekiz)
- 23.00: Viktoria Plzen (Çekya)-Ferencvaros (Macaristan)
- 23.00: Ajax (Hollanda)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
- 23.00: Real Sociedad (İspanya)-Midtjylland (Danimarka)
- 23.00: Anderlecht (Belçika)-Fenerbahçe